Un ispettore di Polizia penitenziaria è stato aggredito ieri nel carcere di Brindisi da un detenuto e ferito con lamette. A darne notizia è Ruggiero Damato, segretario regionale dell'Osapp, l'organizzazione...

Ultime Notizie dalla rete : Carceri poliziotto Carceri: poliziotto ferito con lamette da un detenuto a Brindisi ... le reiterate e gravissime aggressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria nelle carceri pugliesi, la grave carenza di organico, il rinnovo del contratto ormai scaduto da tempo e il ...

L'emergenza ignorata del disagio psichico nelle carceri ...Antigone ha presentato il proprio rapporto di metà anno sulla situazione delle carceri italiane , ... la sproporzione tra la presenza di un poliziotto ogni 1,6 detenuti e un educatore ogni 91,8. La ...

Spari davanti al carcere di Secondigliano, poliziotto viene investito e apre il fuoco Fanpage.it Carceri: poliziotto ferito con lamette da un detenuto a Brindisi "Quanto sta accadendo è inammissibile e intollerabile - commenta Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Osapp - e ci risulta assai difficile comprendere come la politica resti in silenz ...

