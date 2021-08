Calenda fa il “bullo”, il centrodestra lo travolge: «Macchietta», «figlio di papà forgiato in Ferrari» (Di domenica 8 agosto 2021) Quelle offese di Calenda al candidato del centrodestra per Roma sono inaccettabili. «Servizi prima ai romani? Da Michetti idiozie pericolose, inadeguato», ha detto il leader di Azione. Poi ha giocato sulle parole per stravolgere il pensiero dello stesso Michetti. Immediate le reazioni. «Calenda, pensa alle tue vacanze», afferma Fabio Rampelli. «Prima i romani, sì. Sono anziani, disabili, cittadini che non arrivano a fine mese e tribolano ogni giorno con l’inefficienza dei servizi». Inefficienze che vanno «dai rifiuti ai mezzi di trasporto, agli asili che offrono una corsia privilegiata a chi non paga nemmeno le tasse». E ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 agosto 2021) Quelle offese dial candidato delper Roma sono inaccettabili. «Servizi prima ai romani? Da Michetti idiozie pericolose, inadeguato», ha detto il leader di Azione. Poi ha giocato sulle parole per sre il pensiero dello stesso Michetti. Immediate le reazioni. «, pensa alle tue vacanze», afferma Fabio Rampelli. «Prima i romani, sì. Sono anziani, disabili, cittadini che non arrivano a fine mese e tribolano ogni giorno con l’inefficienza dei servizi». Inefficienze che vanno «dai rifiuti ai mezzi di trasporto, agli asili che offrono una corsia privilegiata a chi non paga nemmeno le tasse». E ...

