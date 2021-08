Calciomercato Venezia: vicina la chiusura per Okereke. Le ultime (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Venezia, qualche giorno fa Okereke è stato accostato alla Sampdoria: oggi il club della laguna è vicino a chiudere David Okereke sarebbe uno dei nomi finiti nell’elenco di mercato della Sampdoria. Secondo alcune ricostruzioni dalla Turchia, nella testa dell’attaccante ci sarebbe solo il club blucerchiato. Il Venezia, però, ha provato ad accelerare per il giocatore del Club Bruges. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il Venezia sarebbe pronto a riportare in Italia l’ex attaccante dello Spezia Okereke: le concorrenti non mancano ma i lagunari ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), qualche giorno faè stato accostato alla Sampdoria: oggi il club della laguna è vicino a chiudere Davidsarebbe uno dei nomi finiti nell’elenco di mercato della Sampdoria. Secondo alcune ricostruzioni dalla Turchia, nella testa dell’attaccante ci sarebbe solo il club blucerchiato. Il, però, ha provato ad accelerare per il giocatore del Club Bruges. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, ilsarebbe pronto a riportare in Italia l’ex attaccante dello Spezia: le concorrenti non mancano ma i lagunari ...

