Calciomercato Torino, per Brekalo sfida a due club di Serie A (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Torino, i granata sulle tracce del talento croato. Su di lui, però, anche altre due squadre di Serie A Il Torino non vuole fermarsi all’arrivo di Marko Pjaca. I granata, infatti, vogliono accontentare Juric regalando al tecnico croato un altro trequartista, che possa portare imprevedibilità alla manovra offensiva della squadra. Come riportato da Tuttosport, il profilo che accontenta tutti è quello di Josip Brekalo del Wolfsburg. Il croato vuole lasciare la Germania e ha già chiesto la cessione al suo club, ma per arrivare alla sua firma c’è da battere la concorrenza di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), i granata sulle tracce del talento croato. Su di lui, però, anche altre due squadre diA Ilnon vuole fermarsi all’arrivo di Marko Pjaca. I granata, infatti, vogliono accontentare Juric regalando al tecnico croato un altro trequartista, che possa portare imprevedibilità alla manovra offensiva della squadra. Come riportato da Tuttosport, il profilo che accontenta tutti è quello di Josipdel Wolfsburg. Il croato vuole lasciare la Germania e ha già chiesto la cessione al suo, ma per arrivare alla sua firma c’è da battere la concorrenza di ...

