Calciomercato Serie C, Virtus Francavilla: poker di arrivi (Di domenica 8 agosto 2021) Francavilla - La Virtus Francavilla , in un comunicato, ha ufficializzato il doppio acquisto di Luigi Gianfreda , difensore leccese classe 2000 che si è legato al club fino al 2023, e di Andrea ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 agosto 2021)- La, in un comunicato, ha ufficializzato il doppio acquisto di Luigi Gianfreda , difensore leccese classe 2000 che si è legato al club fino al 2023, e di Andrea ...

Advertising

DiMarzio : Doppio acquisto della #JuventusU23: arrivano #Poli dall'Entella e Zuelli, svincolato dal #Chievo - DiMarzio : #Caligara all'@ascolicalciofc: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza - Corriere : Sceicchi e russi bastano a far girare il mercato. Dzeko sarà un buon padre per Lautaro - serieAnews_com : ???? #Inter, tutti vogliono Lautaro, lui vuole solo i nerazzurri: le parole dell'agente - Still_Terror : RT @DiMarzio: Doppio acquisto della #JuventusU23: arrivano #Poli dall'Entella e Zuelli, svincolato dal #Chievo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Virtus Francavilla: poker di arrivi FRANCAVILLA - La Virtus Francavilla , in un comunicato, ha ufficializzato il doppio acquisto di Luigi Gianfreda , difensore leccese classe 2000 che si è legato al club fino al 2023, e di Andrea ...

Calciomercato Juventus, un bianconero piace in Serie B - C'è una novità Calciomercato Juventus, un giovane bianconero è finito nel merino del Perugia. Il giovane centrocampista sarebbe un obiettivo. Calciomercato Juventus, un giovane bianconero, il classe 2001 Ranocchia è finito nel mirino del Perugia. Già utilizzato nel pre campionato da Allegri, il giovane italiano sembra interessare al Perugia ...

Serie A, il tabellone del calciomercato: Lukaku al Chelsea sblocca l’impasse Toro News Il Carpi può subito rinascere, il pres della Correggese pensa a una fusione Claudio Lazzaretti, ex sponsor del Carpi, e da 10 anni presidente della Correggese, si starebbe attivando per far ripartire subito il calcio a Carpi, dopo l'esclusione del club biancorosso ...

Calciomercato Lazio, domani scade l'ultimatum del Como per Gondo: le novità Il Como è pronto ad accogliere Gondo, ma vuole una risposta entro domani per capire se concentrarsi su un'eventuale ...

FRANCAVILLA - La Virtus Francavilla , in un comunicato, ha ufficializzato il doppio acquisto di Luigi Gianfreda , difensore leccese classe 2000 che si è legato al club fino al 2023, e di Andrea ...Juventus, un giovane bianconero è finito nel merino del Perugia. Il giovane centrocampista sarebbe un obiettivo.Juventus, un giovane bianconero, il classe 2001 Ranocchia è finito nel mirino del Perugia. Già utilizzato nel pre campionato da Allegri, il giovane italiano sembra interessare al Perugia ...Claudio Lazzaretti, ex sponsor del Carpi, e da 10 anni presidente della Correggese, si starebbe attivando per far ripartire subito il calcio a Carpi, dopo l'esclusione del club biancorosso ...Il Como è pronto ad accogliere Gondo, ma vuole una risposta entro domani per capire se concentrarsi su un'eventuale ...