Calciomercato Serie A LIVE: la Roma studia l’attacco, le mosse del Verona (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 DOMENICA 8 AGOSTO Calciomercato Torino, per Brekalo e sfida a due club di Serie A (CLICCA QUI)Lapadula e un giovane: le ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 DOMENICA 8 AGOSTOTorino, per Brekalo e sfida a due club diA (CLICCA QUI)Lapadula e un giovane: le ...

Advertising

DiMarzio : Fatta per #Jagiello al @BresciaOfficial , arriva in prestito con diritto di riscatto - Corriere : Sceicchi e russi bastano a far girare il mercato. Dzeko sarà un buon padre per Lautaro - DiMarzio : Sprint del @ACPerugiaCalcio per De Luca, svincolato del #Chievo - LALAZIOMIA : Crespo sulla Serie A: 'Juve favorita per lo Scudetto, Milan possibile sorpresa. Vi dico chi mi piacerebbe allenare' - sportli26181512 : Crespo sulla Serie A: 'Juve favorita per lo Scudetto, Milan possibile sorpresa. Vi dico chi mi piacerebbe allenare'… -