Calciomercato Roma – Ufficiale: L’ex obiettivo del Milan Vina è giallorosso (Di domenica 8 agosto 2021) Le ultime sul Calciomercato della Roma. E' Ufficiale l'acquisto di Matias Vina dal Palmeiras: il terzino è stato seguito anche dal Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 8 agosto 2021) Le ultime suldella. E'l'acquisto di Matiasdal Palmeiras: il terzino è stato seguito anche dal

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Dzeko sempre più #Inter. E la #ASRoma lavora ai sostituti - DiMarzio : Ufficiale l'acquisto di #Vina da parte della @OfficialASRoma - calciomercatoit : ?? - AndreaLazzer : RT @agent_loken: Breaking La #Roma potrebbe non sostituire #Dzeko e destinare risorse in altre zone del campo Mou non disdegna un reparto… - agent_loken : Breaking La #Roma potrebbe non sostituire #Dzeko e destinare risorse in altre zone del campo Mou non disdegna un r… -