Calciomercato Roma | sfida all’Atalanta per Abraham Le ultime

DiMarzio : #Calciomercato | Anche la @OfficialASRoma segue #Abraham, ma ci sarà da battere la concorrenza di @Atalanta_BC ed… - DiMarzio : #Calciomercato | #Dzeko sempre più #Inter. E la #ASRoma lavora ai sostituti - DiMarzio : Ufficiale l'acquisto di #Vina da parte della @OfficialASRoma - KofiJesus45 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Anche la @OfficialASRoma segue #Abraham, ma ci sarà da battere la concorrenza di @Atalanta_BC ed @Arsenal h… - mr_kubra : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Anche la @OfficialASRoma segue #Abraham, ma ci sarà da battere la concorrenza di @Atalanta_BC ed @Arsenal h… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

E lapensa ad Abraham... leggi anche, inserimento per Abraham del Chelsea Tammy Abraham diventa dunque il nuovo profilo nel mirino della, che non dovrebbe affidare il ruolo di erede di ...La, che quindi a sua volta si sta già preparando a perdere il bosniaco, ha già attivato la prima pista per coprirne l'eventuale partenza: il primo nome che figura nella lista del General ...I colloqui tra Lucci, agente dell’attaccante, e gli uomini mercato dell’Inter hanno apparecchiato la tavola; serviva, però, il nulla osta da parte della Roma che, in virtù di un agreement siglato con ...Come scrive TMW, la Roma si sta portando avanti sul fronte del rinnovo di Nicolò Zaniolo. L'ex viola ha già raggiunto un accordo di massima con la squadra della Capitale, e ...