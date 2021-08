Calciomercato Napoli: sfida al Torino per Amrabat (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Napoli: si accende un duello di mercato tra Napoli e Torino per arrivare a Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che pare non rientri nei disegni tecnici del nuovo allenatore viola Vincenzo Italiano. Calciomercato Napoli : Amrabat per il centrocampo azzurro Arrivato a Firenze soltanto un anno fa, Sofyan Amrabat sembra destinato a cambiare casacca. Il nuovo allenatore Vincenzo Italiano non lo trova confacente al suo progetto tecnico e la Fiorentina sta dunque valutando le offerte ricevute per il mediano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 agosto 2021): si accende un duello di mercato traper arrivare a Sofyan, centrocampista della Fiorentina che pare non rientri nei disegni tecnici del nuovo allenatore viola Vincenzo Italiano.per il centrocampo azzurro Arrivato a Firenze soltanto un anno fa, Sofyansembra destinato a cambiare casacca. Il nuovo allenatore Vincenzo Italiano non lo trova confacente al suo progetto tecnico e la Fiorentina sta dunque valutando le offerte ricevute per il mediano ...

