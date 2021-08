Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma: la trattativa (Di domenica 8 agosto 2021) Il Napoli sonda due nomi sul Calciomercato per dare a Spalletti dei rinforzi prima dell’inizio della stagione: piste calde per Giuntoli. Due trattative a sorpresa per gli azzurri (via Getty Images)Grandi novità di Calciomercato per il Napoli, che prova a sbloccarsi durante questa sessione estiva. Infatti il ds partenopeo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino due calciatori, che sono graditi da Luciano Spalletti. Inoltre i due obiettivi hanno ricevuto l’ok da Aurelio De Laurentiis che punta ad una campagna acquisti low budget. Il primo calciatore nel mirino è Piero Hincapiè, difensore ecuadoregno classe 2002. ... Leggi su vesuvius (Di domenica 8 agosto 2021) Ilsonda due nomi sulper dare a Spalletti dei rinforzi prima dell’inizio della stagione: piste calde per Giuntoli. Due trattative a sorpresa per gli azzurri (via Getty Images)Grandi novità diper il, che prova a sbloccarsi durante questa sessione estiva. Infatti il ds partenopeo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino due calciatori, che sono graditi da Luciano Spalletti. Inoltre i due obiettivi hanno ricevuto l’ok da Aurelio De Laurentiis che punta ad una campagna acquisti low budget. Il primo calciatore nel mirino è Piero Hincapiè, difensore ecuadoregno classe 2002. ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, per la corsia di sinistra piace #Estupinan del #Villarreal - DiMarzio : #Calciomercato, il @sscnapoli pensa a #Hincapiè del #Tellers come rinforzo per la difesa. Per il centrocampo torna… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #Napoli, #Spalletti: “Gesù ha dato un dono a #Insigne” - sscalcionapoli1 : Canè: “Insigne è il capitano del Napoli, merita di essere gratificato” - valeria_tweet : RT @FaiSempBurdell: Colleghi tifosi mi chiedo che senso abbia lamentarci del Napoli. A parte il primo anno di Benitez, il nostro calciomerc… -