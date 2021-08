Calciomercato Napoli, Giuntoli al lavoro per piazzare gli esuberi (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Napoli, il dirigente azzurro ha l’obiettivo di snellire la rosa: ecco i nomi dei giocatori che sono sul mercato Come riferito dal Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è al lavoro per piazzare sul mercato tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico. In primis il terzo portiere Contini, diretto al Crotone, e l’attaccante Tutino, a un passo dal Parma. Dovranno poi essere valutate in accordo con mister Spalletti le situazioni di Zedadka e Machach, oltre a quella di Ounas, molto richiesto da alcune squadre che militano in Serie ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), il dirigente azzurro ha l’obiettivo di snellire la rosa: ecco i nomi dei giocatori che sono sul mercato Come riferito dal Corriere dello Sport, il ds delCristianoè alpersul mercato tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico. In primis il terzo portiere Contini, diretto al Crotone, e l’attaccante Tutino, a un passo dal Parma. Dovranno poi essere valutate in accordo con mister Spalletti le situazioni di Zedadka e Machach, oltre a quella di Ounas, molto richiesto da alcune squadre che militano in Serie ...

