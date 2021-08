Calciomercato Milan – Lukaku al Chelsea può liberare Ziyech | il punto

Advertising

DiMarzio : #Hauge dall'@acmilan all'@Eintracht, lunedì le visite mediche. E su #Pobega c'è la @sampdoria: le ultime - SkySport : Milan, Hauge all'Eintracht Francoforte: lunedì visite mediche. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato | #Ilicic resta il primo nome per il @acmilan di #Pioli: i rossoneri hanno già l'accordo con lo slov… - LazioNews_24 : #Correa, anche il #Milan sul Tucu? - rickembecker : RT @MilanNewsit: Milan, oggi si può parlare col Real di Isco. Ma i Blancos chiedono 20 mln -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Kessié, quasi tutto fatto per il rinnovo: cosa manca per far sì che l'ivoriano possa mettere firmare il nuovo accordo Frank Kessié e ilsono pronti a proseguire insieme. L'ivoriano, atteso a Milano nei prossimi giorni per unirsi al resto del gruppo, è vicino a firmare il rinnovo del contratto con i rossoneri. Secondo ...Ilicic al?/: sì del giocatore, Atalanta apre al prestito oneroso LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sul match al Worthersee Stadion di Klagenfurt, ecco le quote ...Leonardo Bonucci sarebbe finito nel mirino di un top club spagnolo: la Juventus avrebbe individuato il sostituto in un difensore del Milan.MILANO - Il Milan ritrova Ismael Bennacer. Il club ha infatti reso noto che il centrocampista algerino "è risultato negativo al Covid-19", dopo essere risultato positivo lo scorso 31 luglio. "Il gioca ...