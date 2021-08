Calciomercato Juventus, salta l’innesto in difesa: i piani di Allegri (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Juventus, tramonta l’idea Milenkovic Potrebbe non arrivare dal mercato il sostituto di Merih Demiral, appena partito in direzione Atalanta. La Juventus starebbe infatti pensando di abbandonare definitivamente la pista Milenkovic, che la Fiorentina non cederà a prezzo di saldo nonostante un contratto in scadenza nel 2022. Le pretese economiche di Commisso, sostenute dall’interesse di club esteri – West Ham in primis -, complica lo volontà della Signora di avanzare un’offerta per il serbo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo: Messi non blocca nulla, anzi Milenkovic ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 8 agosto 2021), tramonta l’idea Milenkovic Potrebbe non arrivare dal mercato il sostituto di Merih Demiral, appena partito in direzione Atalanta. Lastarebbe infatti pensando di abbandonare definitivamente la pista Milenkovic, che la Fiorentina non cederà a prezzo di saldo nonostante un contratto in scadenza nel 2022. Le pretese economiche di Commisso, sostenute dall’interesse di club esteri – West Ham in primis -, complica lo volontà della Signora di avanzare un’offerta per il serbo. LEGGI ANCHE:, clamoroso Ronaldo: Messi non blocca nulla, anzi Milenkovic ...

