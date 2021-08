Calciomercato Juventus | il piano per chiudere l’acquisto di Locatelli

(Di domenica 8 agosto 2021) Ladeve piazzare l’accelerata decisiva perla trattativa per: il possibile scenario Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di Serie A: lainizierà contro l’Udinese e Max Allegri spera di poter avere il centrocampista tanto desiderato, ovvero Manuel. Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un nuovo incontro in settimana con il Sassuolo: lapotrebbe venire incontro alle richieste di Carnevali con un prestito annuale e non biennale perfinalmente la trattativa. TUTTE LE ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @FCBayern ha chiesto alla @juventusfc #Danilo: la risposta della Juve e la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - Hyperrita : Giustamente se non ne danno 40 al Sassuolo ne possono buttare 30 su uno sconosciuto #juventus #Masterclass - infoitsport : Calciomercato Juventus, mercoledì nuovo incontro per il centrocampista -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Fiorentina, il difensore juventino è tra i nomi sulla lista di Pradè per rimpiazzare il partente MilenkovicFiorentina - Lasta cercando di chiudere gli affari ancora in sospeso per il centrocampo: può essere una settimana decisiva per Manuel Locatelli e Miralem Pjanic in vista dell'...Il campionato ormai è sempre più vicino all'inizio ma è sempre ildellaa tenere banco sotto l'ombrellone.Agli inizi degli anni ’70, gli sponsor sulle divise delle squadre di Serie A erano qualcosa di inconcepibile. Nulla avrebbe potuto “sporcare” i colori sociali, figuriamoci una pubblicità di qualche ma ...Gigi Piras ha legato la sua carriera calcistica al Cagliari dove vi ha giocato dal 1973 al 1987. Quattordici anni conditi da 87 reti che gli hanno consentito di essere un grande simbolo della formazio ...