Calciomercato Juventus | effetto domino | Messi blocca la cessione

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 8 agosto 2021), daparte l’Da Footballnews24.it – Per Cristiano Ronaldo questa estate non è stata delle più semplici, complice anche l’Europeo disputato con il suo Portogallo che non ha portato molte soddisfazioni all’attaccante della, se non per i cinque gol siglati nel torneo continentale. Tante le voci di mercato sull’asso portoghese, accostato più volte al PSG di Mauricio Pochettino. La dirigenza bianconera con le parole di Pavel Nedved, Federico Cherubini e del tecnico Massimiliano Allegri hanno però ribadito più volte di voler trattenere ...