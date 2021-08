Calciomercato Fiorentina | futuro incerto con Vlahovic e Milenkovic

(Di domenica 8 agosto 2021) FIRENZE - La questione di mercato più importante in casain questi giorni riguarda i 2 tesserati serbi:, il primo rappresentato da Ramadani (agente anche di Nastasic )...

Advertising

DiMarzio : La @acffiorentina torna su #Zappacosta: trattativa possibile se parte #Lirola - DiMarzio : Il procuratore di #Vlahovic al Franchi per @acffiorentina - @elespanyol . Incontrerà la società della #Fiorentina p… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, incontro con #Ramadani per definire la doppia operazione #Nastasic e #Milenkovic - dcodedboii : RT @DiMarzio: La @acffiorentina torna su #Zappacosta: trattativa possibile se parte #Lirola - TravisKing1899 : RT @ManuBaio: La #Fiorentina pronta a blindare #Vlahovic. Previsto un incontro con l'agente a Firenze. Verrà proposto ricco contratto con c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina

FIRENZE - La questione di mercato più importante in casain questi giorni riguarda i 2 tesserati serbi: Milenkovic e Vlahovic , il primo rappresentato da Ramadani (agente anche di Nastasic ) e il secondo da Ristic , hanno incontrato i dirigenti ...Nei primi giorni di agosto Franck Ribery, che si è svincolato dalla, ha partecipato, all'... Leggi i commenti: tutte le notizie 8 agosto 2021La Fiorentina è alla ricerca di un laterale di destra. Con la partenza di Lirola il club di Commisso punterebbe il giocatore di proprietà del Chelsea ...Bene la Sampdoria che supera. Il Torino, dopo l'arrivo di Marko Pjaca, sarebbe sempre alla ricerca di un trequartista, per aumentare ancora il livello. Che il centrocampo del Torino abbia bisogno di r ...