Calciomercato Fiorentina | due top club europei su Vlahovic La situazione

(Di domenica 8 agosto 2021): Arsenal e Atletico Madrid hanno messo nel mirino Dusan. Servono almeno 60 milioni di euro Dusanè l’oggetto del desiderio di molti. Alla lista si sono aggiunte anche Arsenal e Atletico Madrid, che nelle prossime ore potrebbero formulare un’offerta. Come riportato da Gianluca Di Marzio, per convincere laa cedere l’attaccante serbo serviranno almeno 60 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina

