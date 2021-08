Calciomercato Empoli, ore decisive per il ritorno di Tonelli (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Empoli, il difensore pronto a lasciare la Sampdoria per far ritorno in Toscana, dove si mise in luce in Serie A L’Empoli è pronto a mettere a segno un colpo importante per rinforzare il reparto arretrato in vista della lotta salvezza. Come riferito da Il Secolo XIX, sono ore decisive per il ritorno dalla Sampdoria del difensore Lorenzo Tonelli, che nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze e una rete. Tonelli, in maglia azzurra dal 2010 al 2016, è pronto a tornare dove è cresciuto dopo cinque anni. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), il difensore pronto a lasciare la Sampdoria per farin Toscana, dove si mise in luce in Serie A L’è pronto a mettere a segno un colpo importante per rinforzare il reparto arretrato in vista della lotta salvezza. Come riferito da Il Secolo XIX, sono oreper ildalla Sampdoria del difensore Lorenzo, che nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze e una rete., in maglia azzurra dal 2010 al 2016, è pronto a tornare dove è cresciuto dopo cinque anni. L'articolo proviene da Calcio ...

