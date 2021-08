Calciomercato Atalanta, Abraham favorito su Belotti per il dopo Zapata (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Atalanta, i nerazzurri avrebbero fatto la loro scelta. Se parte il colombiano il preferito è il bomber del Chelsea Il Corriere di Bergamo fa il punto sull’attacco dell’Atalanta. I nerazzurri attendono eventuali affondi dell’Inter per Duvan Zapata, candidato per prendere il posto di Romelu Lukaku, per programmare le prossime mosse. Due i nomi per rimpiazzare il centravanti colombiano: Tammy Ambraham e Andrea Belotti. Il preferito del club bergamasco è il bomber inglese, per il quale il Chelsea potrebbe aprire al prestito. Il capitano del Torino, invece, rappresenta un’alternativa, vista ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), i nerazzurri avrebbero fatto la loro scelta. Se parte il colombiano il preferito è il bomber del Chelsea Il Corriere di Bergamo fa il punto sull’attacco dell’. I nerazzurri attendono eventuali affondi dell’Inter per Duvan, candidato per prendere il posto di Romelu Lukaku, per programmare le prossime mosse. Due i nomi per rimpiazzare il centravanti colombiano: Tammy Ambraham e Andrea. Il preferito del club bergamasco è il bomber inglese, per il quale il Chelsea potrebbe aprire al prestito. Il capitano del Torino, invece, rappresenta un’alternativa, vista ...

