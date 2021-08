Calcio a 5, torneo 'Antonio Coppola' a Pietrastornina: il 21 agosto la finalissima (Di domenica 8 agosto 2021) Pietrastornina, in provincia di Avellino, sta ospitando in questi giorni la seconda edizione del torneo di Calcio a 5 "Antonio Coppola" . La manifestazione, iniziata il 31 luglio scorso, terminerà con ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 agosto 2021), in provincia di Avellino, sta ospitando in questi giorni la seconda edizione deldia 5 "" . La manifestazione, iniziata il 31 luglio scorso, terminerà con ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio torneo Calcio a 5, torneo 'Antonio Coppola' a Pietrastornina: il 21 agosto la finalissima Pietrastornina, in provincia di Avellino, sta ospitando in questi giorni la seconda edizione del torneo di calcio a 5 "Antonio Coppola" . La manifestazione, iniziata il 31 luglio scorso, terminerà con la finalissima in programma il 21 agosto alle ore 19:00 sul campo polivalente Starza Country. ...

Savona, terminato il Torneo dei Rioni: la squadra del "Centro" si laurea campione fotogallery Savona. Una grandissima festa dello Sport. Un evento scintillante, un magico ritorno al calcio by night ai piedi della Torretta. Sono state due giornate di festa quelle di martedì 3 e mercoledì 4 agosto in cui gli otto storici quartieri della città dei due Papi si sono dati battaglia, ...

Calcio a 5, torneo "Antonio Coppola" a Pietrastornina: il 21 agosto la finalissima

Calcio, continuano i rinnovi in casa Promosport in vista della nuova stagione Lamezia Terme - Continuano i rinnovi in casa Promosport in vista della nuova stagione. 'La società - scrivono - è lieta di annunciare che Matteo Gagliardi, difensore classe '02, continuerà a difendere ...

Calcio, Teramo: Diakite è ai saluti. Accordo raggiunto con la Ternana TERAMO – Si aspetta l’ufficializzazione della cessione alla Ternana del 21enne Salim Diakite ( 26 presenze nel suo primo torneo professionistico – ndr). In Umbria diversi sono le fonti che confermano ...

