Cala il sipario su Tokyo 2020, Meloni: "40 volte Italia, record da incorniciare. Grazie" (video) (Di domenica 8 agosto 2021) Cala il sipario sui Giochi olimpici di Tokyo 2020. Il testimone, per quanto riguarda le olimpiadi estive, passa a Parigi 2024 per le Olimpiadi si spera post pandemia. Alla presenza del principe della corona Akishino, primo nella linea di successione all'imperatore Naruhito che invece ha presenziato a quella di apertura. Italia protagonista nella cerimonia con Marcell Jacobs portabandiera azzurro dopo le medaglie d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Ci sono anche Gianmarco Tamberi oltre a Marcell Jacobs nel video celebrativo del Cio; con il campione di salto in alto che è stato ...

