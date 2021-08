Cagliari | Semplici | «Stiamo crescendo di giorno in giorno»

(Di domenica 8 agosto 2021) Mister, dopo la sconfitta contro il Mallorca, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni Una sconfitta non sempre è negativa. Questo è il concetto fondamentale con cui ilrientra nel suo quartier generale a pochi giorni dalla partita di Coppa Italia contro il Pisa e su cui il tecnico Leonardocontinua a battere. Nonostante la sconfitta contro il Mallorca, il mister è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini e soprattutto dell’intesa venutasi a creare tra i vari reparti. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni in conferenza stampa. «La squadra mi ha ...

Advertising

Dalla_SerieA : Cagliari, Nandez vuole l'Inter e non si presenta alla partenza per Maiorca - - infoitsport : Semplici post Mallorca-Cagliari: 'Buone indicazioni, stiamo crescendo' - infoitsport : Cagliari, prossimo obiettivo Pisa: Semplici ha scelto la sua formazione - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ?? Aspetti da migliorare, reparti da completare sul mercato e indicazioni tattiche da consolidare ?? Cosa manc… - CagliariNews24 : #Cagliari, prossimo obiettivo Pisa: #Semplici ha scelto la sua formazione -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici

... il tecnico Leonardoha fatto la conta. Tutti presenti tranne uno: Nahitan Nandez. L'...che - spiega il quotidiano sportivo - non vorrebbe nuovi rallentamenti nell'affare tra ile l'...In forza al, il giovane centrocampista con spiccate attitudini offensive ex Virtus Vasto e Vastese ha affrontato il ritiro estivo precampionato con la prima squadra di mister. ...Il centrocampista del Cagliari Naithan Nandez non si è presentato all’appuntamento con la squadra all’aeroporto di Cagliari-Elmas per la partenza in Spagna per l’amichevole di ieri sera con il Maiorca ...“Questa di Maiorca era una trasferta significativa per il livello dell’avversario e la caratura dell’impegno, torniamo a casa con un buon bagaglio di appunti da approfondire nel nostro lavoro quotidia ...