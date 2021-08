Cade la Juventus di Allegri | trofeo Gamper al Barcellona

(Di domenica 8 agosto 2021) Ilsi aggiudica il, imponendosi contro ladi Massimilianocon il passivo di 3-0. Un netto 3-0, nella giornata emotivamente più complicata per i blaugrana, consegna alla vittoria del. Per quest’anno la rivale è stata ladi Max. Si è trattato non soltanto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Andrea_Albe1977 : @Gabri_Juventus Chi è il giocatore della Juve che cade a terra piuttosto di marcare braithwhite? - Dalla_SerieA : Juve e Ronaldo più vicini: con Messi al Psg cade l’ultimo dubbio - -

Ultime Notizie dalla rete : Cade Juventus

Tuttosport

BARCELLONA. Laa Barcellona e il Trofeo Gamper va alla formazione blaugrana: alla prima sfida dopo l'addio di Messi, Ronald Koeman batte Massimiliano Allegri per 3 - 0 grazie alle reti firmate da Depay,...Laa Barcellona e il Trofeo Gamper va alla formazione blaugrana: alla prima sfida dopo l'addio di Messi, Ronald Koeman batte Massimiliano Allegri per 3 - 0 grazie alle reti firmate da Depay,...La Juventus cade a Barcellona e il Trofeo Gamper va alla formazione blaugrana: alla prima sfida dopo l'addio di Messi, Ronald Koeman batte Massimiliano Allegri per 3-0 grazie alle reti firmate da Depa ...La Juventus cade a Barcellona e il Trofeo Gamper va alla formazione blaugrana: alla prima sfida dopo l'addio di Messi, Ronald Koeman batte Massimiliano Allegri per 3-0 grazie alle reti firmate da Depa ...