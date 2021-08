(Di domenica 8 agosto 2021) Si è forse “sbarazzato” del suonel peggiore dei modi: lo ha, infatti, gettato nelcome se fosse un rifiuto. E’ questa la scoperta ‘choc’ che è stata fatta stamattina, domenica 8 agosto, a Velletri, in via del Turano al civico 36. Gli agentiPolizia Locale, intervenuti sul posto, sono stati allertati da chi aveva sentito un cattivoprovenire dal cassonetto. Ma mai si sarebbero immaginati di ritrovare l’animalein una busta di plastica. Immediatamente è stato allertata la Asl Roma 6 per il recupero ...

Advertising

CorriereCitta : Butta il cane morto nel sacco della spazzatura: trovato a causa del forte odore - ditoeluna : RT @Aritzesu: @matteosalvinimi La Lega è complice in questa situazione e nel governo fa la figura del cane che abbaia senza mordere. Ogni t… - Ettore79597694 : RT @Aritzesu: @matteosalvinimi La Lega è complice in questa situazione e nel governo fa la figura del cane che abbaia senza mordere. Ogni t… - Ada32016514Ada : RT @RosannaMarani: Russia, uomo butta nei rifiuti cane che aveva morso sua moglie: ora rischia tre anni di carcere - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Russia, uomo butta nei rifiuti cane che aveva morso sua moglie: ora rischia tre anni di carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Butta cane

Da chi transita in sella alla due ruote a velocità sostenuta a chi lascia circolare ilsenza guinzaglio. A chi ancora passeggia con gli amici occupando tutta la pista oppurea terra ...... passa davanti al bar e prende tutti i posacenere e liper terra, prende lo zucchero lo... ' È stato ammazzato come un. Hanno detto che stava molestando una donna, ma lui non aveva mai ...Alexander Tsao è un ragazzo che vive a Redmond, negli Stati Uniti, che si è diplomato di recente, ma che già da diversi anni lavora instancabilmente per aiutare le persone e gli animali che hanno biso ...