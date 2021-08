Bus passeggeri si schianta: ci sono decine di morti e feriti (Di domenica 8 agosto 2021) Alcune delle vittime sono decedute sul colpo, mentre altre non ce l'hanno fatta nonostante il tempestivo trasporto in ospedale. Un autobus di linea si è schiantato nella provincia nord-occidentale di Balikesir, in Turchia, causando la morte 14 persone e il ferimento di altre 18.Lo ha riferito il governo provinciale, con un comunicato pubblicato nella mattinata odierna. L'incidente è avvenuto nei pressi del capoluogo di provincia Balikesir alle 04:40 locali (le 02:40 GMora italiana) quando l'autobus ha perso il controllo e si è ribaltato. "Undici persone sono morte sul colpo, tre sono morte negli ospedali. ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 agosto 2021) Alcune delle vittimedecedute sul colpo, mentre altre non ce l'hanno fatta nonostante il tempestivo trasporto in ospedale. Un autobus di linea si èto nella provincia nord-occidentale di Balikesir, in Turchia, causando la morte 14 persone e il ferimento di altre 18.Lo ha riferito il governo provinciale, con un comunicato pubblicato nella mattinata odierna. L'incidente è avvenuto nei pressi del capoluogo di provincia Balikesir alle 04:40 locali (le 02:40 GMora italiana) quando l'autobus ha perso il controllo e si è ribaltato. "Undici personemorte sul colpo, tremorte negli ospedali. ...

