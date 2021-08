Bronzo per le Farfalle azzurre, Italia a quota 40 medaglie (Di domenica 8 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia numero 40 per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo. Le Farfalle hanno vinto il Bronzo nell’all around a squadre di ginnastica ritmica con 87.700 punti. L’oro è andato alla Bulgaria con 92.100, l’argento alla rappresentativa russa con 90.400. “E’ un’emozione stupenda, non si può descrivere, siamo talmente contente. Questa medaglia incarna tutti i nostri sacrifici, il sudore e le lacrime degli ultimi cinque anni: è tutto qui dentro” le parole del capitano Alessia Maurelli. “Una finale olimpica è sempre molto combattuta. Dopo le qualifiche di ieri, abbiamo azzerato tutto – ha raccontato la ginnasta – ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia numero 40 per l’ai Giochi Olimpici di Tokyo. Lehanno vinto ilnell’all around a squadre di ginnastica ritmica con 87.700 punti. L’oro è andato alla Bulgaria con 92.100, l’argento alla rappresentativa russa con 90.400. “E’ un’emozione stupenda, non si può descrivere, siamo talmente contente. Questa medaglia incarna tutti i nostri sacrifici, il sudore e le lacrime degli ultimi cinque anni: è tutto qui dentro” le parole del capitano Alessia Maurelli. “Una finale olimpica è sempre molto combattuta. Dopo le qualifiche di ieri, abbiamo azzerato tutto – ha raccontato la ginnasta – ...

