Brave and Beautiful anticipazioni 9 agosto 2021, faccia a faccia tra Cesur e Bulent

Nella puntata di Brave and Beautiful di lunedì 9 agosto 2021 vediamo che Banu decide di essere l'avvocato difensore di Turan. Ma la ragazza è sempre più convinta che dietro al tentativo di uccidere Cesur ci sia la mano fantasma di Tahsin, che ovviamente finge di non sapere nulla. Nel frattempo proprio Cesur pensa invece che il tentativo di toglierlo di mezzo sia opera di Bulent, dato l'astio che c'è tra di loro.

