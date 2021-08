Boxe | Olimpiadi Tokyo | a Jalolov il titolo dei supermassimi | vincono anche Cruz | Harrington e Price

Leggi su oasport

(Di domenica 8 agosto 2021) Si concludonolesul ring: il pugilato darà l’appuntamento a Parigi 2024, quando i combattimenti si disputeranno in una cornice davvero insolita, quella del Court Suzanne Lenglen, che si trova all’interno del complesso del Roland Garros e che verrà “rubato” per un paio di settimane al tennis. Quattro le finali disputate in quest’ultima giornata. Nella più attesa di tutte, quella dei pesi(+91 kg), l’uzbeko Bakhodirè riuscito a prevalere sulla grande speranza d’America, Richard Torrez Jr.: verdetto unanime in questo caso, conche domina dalla seconda ripresa in ...