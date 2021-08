Bonus Tv rottamazione: ecco la data per avere gli incentivi statali sulla nuova Tv con DVB-T2 (Di domenica 8 agosto 2021) E’ stata stabilita al 23 agosto la data per richiedere il cosiddetto Bonus Tv rottamazione da parte dei cittadini che saranno costretti a cambiare il loro dispositivo in vista del passaggio della televisione nazionale in digitale terrestre al DVB-T2. DVB-T2 (Adobe Stock)Nonostante, infatti, il primo passaggio del digitale terrestre dall’MPG2 all’MPEG4 sia slittato dal 1 settembre a un periodo “fluido” che si protrarrà da metà ottobre fino a fine anno, il Mise ha giustamente pensato di agevolare il cambio di device da parte degli italiani con un Bonus Tv che da fine estate sarà disponibile per i cittadini. ... Leggi su computermagazine (Di domenica 8 agosto 2021) E’ stata stabilita al 23 agosto laper richiedere il cosiddettoTvda parte dei cittadini che saranno costretti a cambiare il loro dispositivo in vista del passaggio della televisione nazionale in digitale terrestre al DVB-T2. DVB-T2 (Adobe Stock)Nonostante, infatti, il primo passaggio del digitale terrestre dall’MPG2 all’MPEG4 sia slittato dal 1 settembre a un periodo “fluido” che si protrarrà da metà ottobre fino a fine anno, il Mise ha giustamente pensato di agevolare il cambio di device da parte degli italiani con unTv che da fine estate sarà disponibile per i cittadini. ...

