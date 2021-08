Bonus Tv, rottamazione dal 23 agosto: tutti i nuovi incentivi (Di domenica 8 agosto 2021) E’ stato firmato dal Ministro Giorgetti il nuovo calendario sul riassetto delle frequenze televisive e dal 23 agosto prossimo i cittadini potranno richiedere il Bonus rottamazione tv: questo significa che potranno acquistare dei televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10. Bonus Tv, rottamazione dal 23 agosto: come funziona In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti con tanto di modulo per richiedere l’incentivo da presentare al rivenditore a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) E’ stato firmato dal Ministro Giorgetti il nuovo calendario sul riassetto delle frequenze televisive e dal 23prossimo i cittadini potranno richiedere iltv: questo significa che potranno acquistare dei televisori compatibili con istandard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10.Tv,dal 23: come funziona In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti con tanto di modulo per richiedere l’incentivo da presentare al rivenditore a ...

