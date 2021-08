Bonus tv, dal 23 agosto via alle richieste: di cosa si tratta e come ottenerlo (Di domenica 8 agosto 2021) Dal 23 agosto sarà possibile richiedere il Bonus per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici. Lo rende noto il Mise, dopo la firma del decreto da parte del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgelli. Bonus tv, dal 23 agosto via alle richieste: di cosa si tratta e come ottenerlo Il provvedimento è stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 8 agosto 2021) Dal 23sarà possibile richiedere ilper l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici. Lo rende noto il Mise, dopo la firma del decreto da parte del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgelli.tv, dal 23via: disiIl provvedimento è stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

marcoconterio : ?? La #Juventus pronta a incassare due volte. L'#Atalanta riscatta ora Cristian #Romero a 16 milioni per cederlo al… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Dal 23 agosto i cittadini potranno richiedere il bonus rottamazione tv per l’acquisto di televisori compatibili con i nu… - IlgiallorossoIt : La Roma ha ufficializzato, tramite il proprio sito, l'arrivo di Matias Vina. Dopo l'arrivo nella Capitale e la quar… - Neer01 : RT @juvinsight: Per #Lautaro Martinez l'#Inter ha ricevuto 2 offerte da 70 milioni bonus compresi dall'#AtleticoMadrid e dal #Tottenham.… - giocarmon : La stampa all'albumina dal libro: 'Le antiche tecniche fotografiche' che contiene i procedimenti antichi di stampa… -