Bonus TV a 100 euro, al via le richieste dal 23 agosto: cosa c’è da sapere (Di domenica 8 agosto 2021) Dal 23 agosto sarà possibile richiedere il Bonus TV fino a 100 euro con rottamazione in vista dello switch-off del digitale terrestre. Smart tv (Pixabay)Lo Stato ha previsto un Bonus TV fino a 100 euro con rottamazione in vista delle novità che riguarderanno il digitale terrestre: avverrà lo switch-off del ‘vecchio’ digitale terrestre – quello di prima generazione- e il passaggio al nuovo DVB-T2. cosa succede con lo switch-off? I vecchi ricevitori del digitale terrestre non saranno più in grado di captare il segnale dei canali liberi a seguito della modifica delle frequenze del digitale ... Leggi su vesuvius (Di domenica 8 agosto 2021) Dal 23sarà possibile richiedere ilTV fino a 100con rottamazione in vista dello switch-off del digitale terrestre. Smart tv (Pixabay)Lo Stato ha previsto unTV fino a 100con rottamazione in vista delle novità che riguarderanno il digitale terrestre: avverrà lo switch-off del ‘vecchio’ digitale terrestre – quello di prima generazione- e il passaggio al nuovo DVB-T2.succede con lo switch-off? I vecchi ricevitori del digitale terrestre non saranno più in grado di captare il segnale dei canali liberi a seguito della modifica delle frequenze del digitale ...

