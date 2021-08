Bollettino covid 8 agosto: 637 nuovi casi, tasso di positività all'1,7% (Di domenica 8 agosto 2021) Il Bollettino covid di domenica 8 agosto, diffuso nel secondo pomeriggio dal Ministero della Salute, annuncia che sono 637 i positivi al covid rilevati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Tra Monza e ... Leggi su monzatoday (Di domenica 8 agosto 2021) Ildi domenica 8, diffuso nel secondo pomeriggio dal Ministero della Salute, annuncia che sono 637 i positivi alrilevati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Tra Monza e ...

Advertising

xenonian1 : RT @ML14130444: SONO D'ACCORDO CON ZANGRILLO . IL BOLLETTINO GIORNALIERO CHE CI ESPONGONO IN MANIERA PEDISSEQUA OGNI GIORNO MI HA STANCATA.… - infoitinterno : Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 8 agosto: 554 nuovi casi positivi e 3 decessi - bizcommunityit : Covid in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021 - ninda1952 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus oggi in Italia - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #CovidSicilia, è la regione con il maggior numero di nuovi contagi. -