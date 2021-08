Birmania | manifestazioni celebrano la rivolta del 1988

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Birmania manifestazioni

ANSA Nuova Europa

La Birmania è pervasa da inquietudini dopo il colpo di Stato dei generali a febbraio e la repressione che ne è seguita, in cui sono morte, secondo dati delle ong, oltre 900 persone. I manifestanti ... Gli oppositori del golpe militare in Birmania sono scesi di nuovo in piazza per celebrare la rivolta pro-democrazia del 1988 che vide protagonista Aung San Suu Kyi, la leader politica oggi in prigione ...