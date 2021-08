BIG ROM E L’INTER: DUE ANNI DI FATTI (Di domenica 8 agosto 2021) L’INTER si prepara a salutare Romelu Lukaku. L’artefice, il grande protagonista, insieme a Conte, del ritorno al successo dei nerazzurri, con lo Scudetto arrivato dopo 11 ANNI, saluta e tornerà al Chelsea a suon di milioni, 115 per l’esattezza. Un addio che certamente sarà doloroso per la compagine nerazzurra, con i tifosi che hanno contestato la proprietà cinese di Zhang, che rischia un ridimensionamento dopo la cessione anche di Hakimi e l’addio del condottiero Conte che da un paio di mesi ormai ha lasciato, sostituito da Simone Inzaghi. Lukaku è stato il volto del successo delL’INTER in questi due ANNI. Arrivato ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021)si prepara a salutare Romelu Lukaku. L’artefice, il grande protagonista, insieme a Conte, del ritorno al successo dei nerazzurri, con lo Scudetto arrivato dopo 11, saluta e tornerà al Chelsea a suon di milioni, 115 per l’esattezza. Un addio che certamente sarà doloroso per la compagine nerazzurra, con i tifosi che hanno contestato la proprietà cinese di Zhang, che rischia un ridimensionamento dopo la cessione anche di Hakimi e l’addio del condottiero Conte che da un paio di mesi ormai ha lasciato, sostituito da Simone Inzaghi. Lukaku è stato il volto del successo delin questi due. Arrivato ...

piccichr : @impusino @mweilx Non voglio indorar(mi) la pillola ma tra l’altro non ricordo squadre di Inzaghi con punte come Bi… - GermandoGermano : “Neanche all’aeroporto mi portate?” “No Big Rom, ma la potenza di Suning ti ha fatto trovare un’auto nel parcheggio” - teowh1t3s : BIG ROM IL RE DI MILANO - cosimo_sarti : @gorgo147 Lo è perché il danaro divora tutto quello che si trova davanti, e vabbè non è che ci si può fare molto. P… - cavs1899 : @PanzaMancio @Glongari @tvdellosport Mancio dicevamo così anche di Big Rom, eppure eccoci qui, con un attaccante in meno -