Berrettini, l’Italia di Mancini, Jacobs e l’estate che ha cambiato la percezione dello sport italiano: da brutti e cattivi a belli e spettacolari (Di domenica 8 agosto 2021) Un uomo avanza lentamente verso il centro della stanza. Il piede sinistro davanti al destro. E tutto intorno a lui si spengono le voci. Il piede destro davanti al sinistro. E tutti gli occhi si appuntano intorno al suo completo chiaro. L’uomo si mette a sedere su una poltroncina di finta pelle. I suoi capelli sono ormai radi, la pelle grinzosa, le mani sottili. Un sorriso increspa le sue labbra mentre le dita si attorcigliano intorno a un microfono. Sono tutti lì per lui. Per ascoltare quella storia. Ancora. E ancora. E ancora. L’uomo si schiarisce la voce. Inspira. Espira. Poi attacca la narrazione. Il suo è un racconto epico, quasi omerico. È una storia che si è trasmessa di bocca in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Un uomo avanza lentamente verso il centro della stanza. Il piede sinistro davanti al destro. E tutto intorno a lui si spengono le voci. Il piede destro davanti al sinistro. E tutti gli occhi si appuntano intorno al suo completo chiaro. L’uomo si mette a sedere su una poltroncina di finta pelle. I suoi capelli sono ormai radi, la pelle grinzosa, le mani sottili. Un sorriso increspa le sue labbra mentre le dita si attorcigliano intorno a un microfono. Sono tutti lì per lui. Per ascoltare quella storia. Ancora. E ancora. E ancora. L’uomo si schiarisce la voce. Inspira. Espira. Poi attacca la narrazione. Il suo è un racconto epico, quasi omerico. È una storia che si è trasmessa di bocca in ...

Advertising

officialmaz : 10 ?? 10?? 20 ?? In gergo cestistico, una Tripla Doppia. Si chiudono dei #GiochiOlimpici fantastici per l'Italia. Con… - fattoquotidiano : Berrettini, l’Italia di Mancini, Jacobs e l’estate che ha cambiato la percezione dello sport italiano: da brutti e… - AnnaNigra : RT @officialmaz: 10 ?? 10?? 20 ?? In gergo cestistico, una Tripla Doppia. Si chiudono dei #GiochiOlimpici fantastici per l'Italia. Con #Tokyo2… - MarklivyMonica : RT @officialmaz: 10 ?? 10?? 20 ?? In gergo cestistico, una Tripla Doppia. Si chiudono dei #GiochiOlimpici fantastici per l'Italia. Con #Tokyo2… - Cucciolina96251 : RT @officialmaz: 10 ?? 10?? 20 ?? In gergo cestistico, una Tripla Doppia. Si chiudono dei #GiochiOlimpici fantastici per l'Italia. Con #Tokyo2… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini l’Italia Berrettini, l’Italia di Mancini, Jacobs e l’estate che ha cambiato la percezione dello sport… Il Fatto Quotidiano