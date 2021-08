Beautiful anticipazioni settimanali dal 9 al 14 agosto | Ridge ha sposato Shauna a Las Vegas

(Di domenica 8 agosto 2021) Cosa succederà nelledelle puntate diche andranno in onda la settimana dal 9 al 14: il piano di Brooke di tornare a vivere la sua storia d’amore con suo maritoè destinato miseramente a fallire quando viene a sapere che il Forrester haa Las. Un matrimonio di cuinon ricorda niente ma sul quale non ha dubbi. Quelli piuttosto li hanno gli Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

, Jacqueline MacInnes Wood svela: 'Steffy diventerà dipendente dai farmaci' Il successo dinon conosce battute d'arresto: merito degli sceneggiatori che tengono i telespettatori con il fiato sospeso grazie ai continui colpi di scena. Grande protagonista delle prossime puntate di ...Attraverso i vari flashback ambientati nel 1987, i telespettatori italiani di Brave andstanno pian piano scoprendo tutto quello che è successo il giorno in cui Hasan Karahasanolu (Ali Pinar), il padre di Cesur Alemdarolu (Kvanç Tatltu), è stato assassinato da Adalet Soyözlü (...Cosa succederà nelle anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda la settimana dal 9 al 14 agosto: il piano di ...Che cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 9 agosto 2021. Come avrete visto, l’incidente ...