Beach volley | l’Italia guarda con ambizione a Parigi 2024 Tanti giovani in rampa di lancio | ma resta il problema delle donne

(Di domenica 8 agosto 2021) Tokyo 2021 potrebbe aver segnato una linea di confine nella storia delitaliano. I numeri dicono cheè all’avanguardia in questa disciplina, con tre coppie su quattro slot possibili in campo nell’appuntamento olimpico e un quinto posto del binomio di riferimento, composto da Daniele Lupo e Paolo Nicolai che non hanno mai fatto peggio di questo piazzamento dal 2012 con l’exploit dell’argento nel 2016. In realtà ilitaliano è ad un bivio. Lupo/Nicolai, a meno di stravolgimenti inattesi, proseguiranno la loro strada assieme fino a...