Basket femminile, Olimpiadi Tokyo: Stewart eletta MVP nel quintetto ideale del torneo (Di domenica 8 agosto 2021) Gli USA hanno vinto il torneo femminile di Basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Breanna Stewart è stata eletta MVP del torneo. La campionessa americana ha guidato la sua squadra a una vittoria trionfale in finale contro il Giappone per 90-75. E la Steward entra di diritto anche nel quintetto ideale nominato dalla Fiba al termine del torneo olimpico. Un quintetto che parla inglese, pardon americano, con Breanna Stewart che ritrova in squadra la sua compagna A'ja Wilson, ...

