Basket femminile, Mondiali Under 19 2021: Panzera e Spinelli salvano l’Italia, vittoria fin troppo sofferta al supplementare sull’Egitto (Di domenica 8 agosto 2021) Nella sostanza, sono in due, con un terzo supporto, a salvare l’Italia da una delle sconfitte più clamorose possibili ai Mondiali Under 19 in corso di svolgimento a Debrecen, in Ungheria. Le azzurre vincono al supplementare sull’Egitto per 73-81, ma più che di una bella prova delle egiziane si tratta di una giornata azzurra ancor peggiore di quella di ieri con Team USA. Giorgia Bovenzi (12 punti) con la voglia, Martina Spinelli (21 e 11 rimbalzi) con intensità e livello più alto vicino a canestro e Ilaria Panzera (16, quasi tutti nel finale) con una freddezza da ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Nella sostanza, sono in due, con un terzo supporto, a salvareda una delle sconfitte più clamorose possibili ai19 in corso di svolgimento a Debrecen, in Ungheria. Le azzurre vincono alper 73-81, ma più che di una bella prova delle egiziane si tratta di una giornata azzurra ancor peggiore di quella di ieri con Team USA. Giorgia Bovenzi (12 punti) con la voglia, Martina(21 e 11 rimbalzi) con intensità e livello più alto vicino a canestro e Ilaria(16, quasi tutti nel finale) con una freddezza da ...

OA_Sport : Basket femminile: l'Italia evita una clamorosa sconfitta ai Mondiali Under 19. Martina Spinelli tiene a galla le az… - tutticonvocati : ???@simonesandri: 'La storia di Jessica Springsteen figlia del Boss medaglia d'argento è pazzesca, il basket femmin… - 1caffellatte : RT @parallelecinico: In questa foto non ci sono solo due leggende del basket. Ci sono anche 10 ori olimpici. Diana Taurasi e Sue Bird sono… - mpmagic92 : RT @parallelecinico: In questa foto non ci sono solo due leggende del basket. Ci sono anche 10 ori olimpici. Diana Taurasi e Sue Bird sono… - gecgreek : Stadio di dipendenza da Basket raggiunto: mi scarico e guardo 2 partite del Giappone femminile perché in mezza vist… -