Basket femminile: Diana Taurasi e Sue Bird, 5 ori olimpici di fila. Negli sport di squadra nessuna come loro e pochi eguali in assoluto (Di domenica 8 agosto 2021) C’è la storia nella storia che si crea nella finale olimpica del Basket femminile. Con la vittoria degli Stati Uniti sul Giappone, infatti, Diana Taurasi e Sue Bird, due autentiche leggende in movimento, raggiungono quota 5 medaglie d’oro consecutive, qualcosa di mai visto Negli sport di squadra in senso assoluto. E anche guardando altrove gli esempi sono veramente rari da trovare. Uno di essi l’abbiamo in Italia: anche se non sempre nello stesso tipo di competizione di scherma, Valentina Vezzali per cinque edizioni di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) C’è la storia nella storia che si crea nella finale olimpica del. Con la vittoria degli Stati Uniti sul Giappone, infatti,e Sue, due autentiche leggende in movimento, raggiungono quota 5 medaglie d’oro consecutive, qualcosa di mai vistodiin senso. E anche guardando altrove gli esempi sono veramente rari da trovare. Uno di essi l’abbiamo in Italia: anche se non sempre nello stesso tipo di competizione di scherma, Valentina Vezzali per cinque edizioni di ...

