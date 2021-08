Baseball, Serie A 2021: Fortitudo Bologna in finale da imbattuta, San Marino di nuovo netta su Nettuno (Di domenica 8 agosto 2021) Va a concludersi la poule scudetto di Serie A per quanto riguarda il 2021. Anche se i verdetti erano già stati emessi, ci sono ancora delle considerazioni da mettere a conclusione, e una riguarda l’imbattibilità della Fortitudo Bologna. L’UnipolSai arriva all’ultimo atto con un bilancio senza sconfitte, in altre parole un 24-0. Per quel che riguarda la formazione felsinea, stavolta la malcapitata è Cagliari, sommersa da un 21-0 con annessa conclusione per manifesta nella prima sfida. Se in quest’occasione c’è ben poco da dire, maggior materiale offre il secondo confronto, in cui stavolta i sardi reggono bene e cedono solo ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Va a concludersi la poule scudetto diA per quanto riguarda il. Anche se i verdetti erano già stati emessi, ci sono ancora delle considerazioni da mettere a conclusione, e una riguarda l’imbattibilità della. L’UnipolSai arriva all’ultimo atto con un bilancio senza sconfitte, in altre parole un 24-0. Per quel che riguarda la formazione felsinea, stavolta la malcapitata è Cagliari, sommersa da un 21-0 con annessa conclusione per manifesta nella prima sfida. Se in quest’occasione c’è ben poco da dire, maggior materiale offre il secondo confronto, in cui stavolta i sardi reggono bene e cedono solo ...

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Serie Baseball, Olimpiadi Tokyo: è bronzo per la Repubblica Dominicana, Corea del Sud giù dal podio Dopo l'home run di Hyunsoo Kim nella quarta ripresa, nella quinta arriva il sorpasso coreano: c'è sì un doppio di Cabrera che vale a Mieses il 5 - 2, ma una serie di tre singoli porta Hae Min Park a dar modo a Hyeseong Kim di segnare il 5 - 3. Kyoungmin Hur viene eliminato, ma fa andare a casa proprio Hyeseong Kim per il 5 - 4, poi Hae Min Park pareggia ...

L'Itas Mutua Rovigo ospita i Dragons per avvicinare la salvezza ROVIGO - La prima storica stagione di Serie A dell 'Itas Mutua Baseball Softball Club Rovigo entra nella sua fase decisiva. Domenica i rossoblù sono attesi alla sfida casalinga contro i Metalco Dragons di Castelfranco Veneto, valida per ...

Baseball, Serie A 2021: Fortitudo Bologna in finale da imbattuta, San Marino di nuovo netta su Nettuno OA Sport Baseball, Serie A 2021: Fortitudo Bologna in finale da imbattuta, San Marino di nuovo netta su Nettuno Va a concludersi la poule scudetto di Serie A per quanto riguarda il 2021. Anche se i verdetti erano già stati emessi, ci sono ancora delle considerazioni da mettere a conclusione, e una riguarda l'im ...

Serie B - Per i Tigers c'è l'ala "under" della Bosnia Vladan Arnaut I Tigers Cesena annunciano la chiusura del roster per la stagione 2021/22 con la firma di Vladan Arnaut. Il ds Gabriele Foschi presenta il nuovo bianconero: “Arriva a Cesena ...

