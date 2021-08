Bari: Vlora, trenta anni fa L'arrivo della nave con a bordo trentamila albanesi (Di domenica 8 agosto 2021) L’8 agosto 1991 uno sbarco entrato nella storia della migrazione. Tweet della Regione Puglia: 8 agosto Oltre 20.000 persone, fratelli e sorelle albanesi, aggrappate alla speranza di un passato da lasciare sull’altra sponda dell’Adriatico. Chi accoglie non pensa al numero delle persone ma osserva i loro volti, ascolta le loro voci e tende loro una mano. L'articolo Bari: Vlora, trenta anni fa <small class="subtitle">L'arrivo della nave con a bordo trentamila ... Leggi su noinotizie (Di domenica 8 agosto 2021) L’8 agosto 1991 uno sbarco entrato nella storiamigrazione. TweetRegione Puglia: 8 agosto Oltre 20.000 persone, fratelli e sorelle, aggrappate alla speranza di un passato da lasciare sull’altra sponda dell’Adriatico. Chi accoglie non pensa al numero delle persone ma osserva i loro volti, ascolta le loro voci e tende loro una mano. L'articolofa L'con amila ...

repubblica : 1991-2021: trent'anni fa lo sbarco della Vlora e dei 20mila albanesi. L'evento che cambiò la storia di Bari - Radio3tweet : Un esodo biblico, un arrivo epico per la nave che doveva trasportare zucchero e portò invece ventimila in fuga da u… - tg2rai : 30 anni fa, l'8 agosto 1991, lo sbarco a #Bari della nave #Vlora. 20 mila albanesi in fuga dal loro paese distrutto… - tg2rai : 30 anni fa l'arrivo a #Bari della nave #Vlora carica di albanesi in fuga dal loro paese. Un esodo che ha segnato la… - AnonimoQuadraro : Le moglie dell'allora Sindaco di Bari Enrico Dalfino parlando di suo marito ricorda: «Andò subito al porto, prima a… -