Barcellona: prima vittoria senza Messi. Travolta la Juventus. (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Barça dopo l’addio a Lionel Messi riesce a fare una prestazione impeccabile e ad ottenere il primo trofeo stagionale. La vittoria del Trofeo Gamper sulla Juventus di Massimiliano Allegri per 3-0 ha riportato il sorriso. Per ora l’assenza della Pulce non si è fatta sentire in campo. Per la Juve una serata deludente. Tanti i cambi nella ripresa, molti esperimenti, ma non è servito a ribaltare il risultato. Cristiano Ronaldo, fischiato dai tifosi blaugrana, non ha dimostrato le sue qualità in campo. Esordio stagionale con la fascia da capitano per Alex Sandro, che si riprende anche la fascia sinistra del ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Barça dopo l’addio a Lionelriesce a fare una prestazione impeccabile e ad ottenere il primo trofeo stagionale. Ladel Trofeo Gamper sulladi Massimiliano Allegri per 3-0 ha riportato il sorriso. Per ora l’asdella Pulce non si è fatta sentire in campo. Per la Juve una serata deludente. Tanti i cambi nella ripresa, molti esperimenti, ma non è servito a ribaltare il risultato. Cristiano Ronaldo, fischiato dai tifosi blaugrana, non ha dimostrato le sue qualità in campo. Esordio stagionale con la fascia da capitano per Alex Sandro, che si riprende anche la fascia sinistra del ...

Advertising

Eurosport_IT : Per la prima volta da Barcellona 1992 l'Italia maschile non giocherà la semifinale con vista sulle medaglie ????????… - BorghiM33 : RT @Teo__Visma: Paradosso #Messi Se avesse firmato questo esatto contratto prima del 30 giugno, il Barcellona non avrebbe fatto mercato, m… - bisignanotweet : L'addio di #Messi è epocale. C'è stato un #Barcellona prima e ce ne sarà uno dopo ma non sarà mai più lo stesso... - RepJuventus : Juventus ko 3-0, il Barcellona alla prima senza Messi vince il trofeo Gamper - danghio2 : 3-0 col Barcellona senza Messi. Possiamo venderne ancora un altro ed arriviamo sempre prima di loro -