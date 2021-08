Barcellona | Messi sul Psg | “Tante offerte Ma niente di chiuso”

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA DOMANI ALLE 12:00 CONFERENZA DI MESSI AL CAMP NOU AD ANNUNCIARLO IL BARCELLONA #SkySport #Messi #Barcellona - DiMarzio : LIVe - #Barcellona, #Messi: 'Psg? È una possibilità, ma al momento non ho accordi con nessuno. Diversi club sono in… - ZZiliani : Massimo rispetto per #Messi, la sua persona, la sua storia, la sua scelta. Ma vederlo piangere in diretta per il fa… - chaebarov : RT @DiMarzio: LIVe - #Barcellona, #Messi: 'Psg? È una possibilità, ma al momento non ho accordi con nessuno. Diversi club sono interessati,… - calciomercatoit : ??? #Barcellona - L'addio in lacrime di Leo #Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Messi

Da Parigi annunciano: è nostro SPORTcon il trolley SPORTvince ma Ronaldo non ci sta: 'Avrei voluto lasciare davanti ai tifosi' 'Buongiorno. Non so se sarò in grado di ..."Non so se riuscirò a parlare". Lionelin lacrime in conferenza stampa al Camp Nou per parlare dell' addio al. "La verità - prosegue non nascondendo l'emozione - è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver ...Barcellona, Messi in lacrime: 'Difficile dire addio dopo una vita. Non sono pronto, non era come pensavo' LIVE del 08/08/2021 alle 12:00 L'annuncio che ha scosso il mondo del Barcellona e del calcio è ...ROMA, 08 AGO - "La verità è che è difficile, molto difficile per me dire addio dopo così tanti anni, dopo che ho trascorso tutta la mia vita qui, non sono pronto per questo. E onestamente non è come a ...