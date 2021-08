Barcellona Juventus 3-0 | i blaugrana vincono il Trofeo Gamper

(Di domenica 8 agosto 2021)3-0: la sintesi del match trae bianconeri valido per ilIlsi è aggiudicato ilbattendo ladi Massimiliano Allegri per 3-0. Una buona risposta dopo le polemiche piovute in casaper l’addio di Leo Messi. Ad aprire il match è stata la rete di Memphis Depay al 3?, a cui sono seguiti il raddoppio firmato da Martin Braithwaite al 57? e il gol allo scadere di Puig. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dove vedere- Juve in tv e streaming Il match traandrà in scena alle ore 21.30 allo stadio Johan Cruyff e sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio e ...Commenta per primo Sergio Busquets , nuovo capitano del, parla ai tifosi prima della sfida contro laal Trofeo Gamper , tornando sull'addio di Messi : 'Grazie Leo per aver portato ilin cima al mondo, per aver fatto la ...Guarda gli highlights del trofeo Gamper tra Barcellona e Juventus che i catalani hanno vinto nel giorno dell'addio di Leo Messi.I padroni di casa conquistano il Trofeo Gamper grazie alle reti di Depay e Braithwaite. Ottima performance dell'ex Neto.