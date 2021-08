Barcellona, i guai non finiscono mai: doppia assenza contro la Juventus (Di domenica 8 agosto 2021) Non finiscono i guai per il Barcellona: due giocatori infortunati non parteciperanno alla gara di stasera contro la Juventus. Nel giorno dell’addio di Messi, arrivano altre brutte notizie in casa del Barcellona. In vista della gara che i blaugrana disputeranno questa sera, alle 21:30, contro la Juventus di Massimiliano Allegri, arriva lo stop per due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 agosto 2021) Nonper il: due giocatori infortunati non parteciperanno alla gara di staserala. Nel giorno dell’addio di Messi, arrivano altre brutte notizie in casa del. In vista della gara che i blaugrana disputeranno questa sera, alle 21:30,ladi Massimiliano Allegri, arriva lo stop per due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

