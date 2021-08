Barbara D’Urso, il lato B di marmo riflette in acqua, ma è polemica – FOTO (Di domenica 8 agosto 2021) Barbara D’Urso mostra il suo perfetto lato B mentre si trova in piscina, in vacanza. Ma nasce anche una polemica, ecco che cosa è successo. Barbara D’Urso sta trascorrendo le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 8 agosto 2021)mostra il suo perfettoB mentre si trova in piscina, in vacanza. Ma nasce anche una, ecco che cosa è successo.sta trascorrendo le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Barbara D'Urso, decisione definitiva di Mediaset: cambia di nuovo tutto! - infoitcultura : Barbara D'Urso in vacanza, la foto in bikini scatena i fan: lato B da urlo Foto - infoitcultura : Barbara D’Urso, drastica decisione sul suo programma: è caos - infoitcultura : Barbara D'Urso in vacanza, la foto in bikini scatena i fan: lato B da urlo - infoitcultura : Barbara D'Urso super sexy in piscina a 64 anni, pure i tacchi con seno e lato b in primo piano | Foto -