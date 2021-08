Bagnolo Cremasco | botte alla sagra del paese Due minorenni in ospedale Tre denunciati

(Di domenica 8 agosto 2021)(Cremona) -del, nei guai tre giovanissimi. I Carabinieri della Stazione di, hanno identificato e denunciato per rissa tre ragazzi , tutti ...

(Cremona) - Botte alla sagra del paese , nei guai tre giovanissimi. I Carabinieri della Stazione di, hanno identificato e denunciato per rissa tre ragazzi , tutti ...- I Carabinieri della Stazione di, a conclusione di una mirata attività investigativa, avviata a seguito dei disordini avvenuti durante la sagra patronale dell'1 ...Bagnolo Cremasco (Cremona) - Botte alla sagra del paese, nei guai tre giovanissimi. I Carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco, hanno identificato e denunciato per rissa tre ragazzi, tutti resid ...Al termine delle indagini, i Carabinieri hanno denunciato tre giovani per la rissa avvenuta durante la festa patronale di Bagnolo Cremasco.