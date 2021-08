AZ Alkmaar - Torino 2 - 1, la squadra di Juric cade in rimonta (Di domenica 8 agosto 2021) Alkmaar - cade il Torino nell'amichevole disputata oggi con l' Az Alkmaar , in rimonta. I granata infatti sono passati in vantaggio al 1' con la rete messa a segno da Pjaca , ma si sono visti dapprima ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 agosto 2021)ilnell'amichevole disputata oggi con l' Az, in. I granata infatti sono passati in vantaggio al 1' con la rete messa a segno da Pjaca , ma si sono visti dapprima ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - I granata cadono in Olanda, l'Az Alkmaar vince 2-1 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - I granata cadono in Olanda, l'Az Alkmaar vince 2-1 - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - I granata cadono in Olanda, l'Az Alkmaar vince 2-1 - apetrazzuolo : TORINO - I granata cadono in Olanda, l'Az Alkmaar vince 2-1 - napolimagazine : TORINO - I granata cadono in Olanda, l'Az Alkmaar vince 2-1 -